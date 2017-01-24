78-летняя женщина погибла в пламени
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В с. Грабовка Куликовского района 23 января в 21:39 горел жилой дом. Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили тело 78-летней женщины. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. Пожар площадью 60 кв.м. был локализован в 22:40, а ликвидирован в 03:30. Тушение пожара осложнялось значительной удаленностью источников водоснабжения. К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава 8-м Государственного пожарно-спасательного поста и 1 единица специальной технике. Вероятной причиной стало нарушение правил эксплуатации печей.