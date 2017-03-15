74 года назад нацисты жестоко казнили мирное население села Клубовка
27 августа 1941 нацисты захватили село Клубовка, что в Репкинском районе. Оккупация длилась более двух лет. В марте 1943 года в районе между селами Клубовка и Пизнопаламы произошла боевая схватка партизан под командованием Алексея Федорова с нацистами. Партизаны подвели один танк, несколько танкеток и заставили карателей бежать. После этого партизанское соединение двинулось дальше Днепр. А гитлеровцы утром 14 марта 1943 жестоко отомстили мирному населению Клубовка, спалив село и людей дотла. Причем, каратели не жалели ни стариков, ни женщин, ни младенцев. В кровавый мартовский день спастись удалось лишь 40 жителям Клубовка. Они несколько дней прятались в кустах за рекой Сож. Некоторые из них потом пробрались в белорусские деревни Карповку, Абакумов и другие. Рискуя собственной жизнью, белорусы дали им убежище, подали необходимую помощь, поделились одеждой, продуктами. Сейчас о тех страшных событиях 74-летней давности в селе напоминает обелиск на площади. Его возведено в память о погибших от рук нацистских палачей односельчан и 115 Клубовцы, которые не вернулись с фронтов Второй мировой войны.