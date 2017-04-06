7 апреля — Благовещение: народные приметы
Третий по значению народно-религиозный праздник после Пасхи и Рождества Христова. Он установлен в память получения Девой Марией благой вести о том, что она станет Божьей Матерью.
По преданию, когда ей было 12 лет, Бог возвестил, что она родит Сына Божьего. А после того, как Марию обручили с 82-летним Иосифом, явился к ней архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой».
В Украине праздник пришел с утверждением христианства. В народе получило название третьей встречи весны (после Сретения и Сорока Мучеников). Считается, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, после чего можно копать или пахать землю. В этот день выпускают на волю птиц, чтобы пели, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил. А других животных выгоняют во двор, чтобы весну слышали. Выставляют ульи. Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.
В народе с особым уважением относились к этому празднику, поскольку считали, что «Бог в этот день благословляет все растения», а затем было за большой грех браться за любую работу. Особенно предостерегали беременных женщин, так как работать, то непременно отрежут ножку своему ребенку. Существует поверье, что даже птица на Благовещение не вьет гнезда. По легенде, кукушка поэтому не имеет своего гнезда и подбрасывает яйца в другие, «когда на праздник вилы гнездо и Бог ей отобрал память». Если ребята встречали аиста, то показывали ему священные хлебцы, которые специально держали при себе для этого случая, и кричали: «Бусень, Бусень! Вот тебе голвоту, а ты мне ржи копу!»; девушки же, встретив ласточку, брали в горсть землю и несли ее на огород, чтобы посеять ее — на том месте обязательно взойдет укроп.
С Благовещением связано и другое поверье: в этот день аист обязательно должен снести хотя бы одно яйцо. Однако для домашней птицы праздник не приносило особой радости; хозяева старались не брать яиц из гнезд, потому что если прикоснуться к ним рукой, то вроде вилуплюватимуться цыплята с двумя головами. Более того, если корова или овца приносили приплод на Благовещение, то некоторые крестьяне сразу резали его: «Ибо из таких добра не ждать».
Но больше всего верований, связанных с Благовещением, бытовало в Закарпатье. Девушки пытались до восхода солнца расплести волосы, обойти вокруг дома и трижды замести в доме пол; мусора же вместе с веником относили к реке и, набрав в ведерко воды, окропляли ею место, где должны сажать капусту, которая потом не скользнуть (кстати, на Слобожанщине в этот день старались обязательно высадить капустную рассаду).
Особые надежды с этим праздником связывали и пасечники. Некоторые бросал в мед просвиру и подкармливал насекомых, чтобы «зубастыми были»; другие к медовой сити добавляли красного перца и давали пчелам, чтобы были здоровыми. Наиболее предприимчивые ставили на летки волчьи пасти ( «Пчела, которая пролезет через нее, сумеет одгризтися от чужих») или расстилали перед ульем красную ткань ( «Самый насекомые злятся на обидчиков»).
Обрядовые действия проводили и с домашними животными. Чтобы коровы давали много молока, вечером, накануне Благовещения, наполняли ведра и подойники водой; убезпечувались от ведьм посевом освященным на Спас маком-видюк хлевов, сжигали старые лапти или шляпы, а пепел давали тем животным, не привыкали к пастбищ. Кроме того, в этот день старались не впускать в свои дома чужих женщин и девушек, «чтобы беды не принесли».
С Благовещением связан еще один обряд, который в народе называли «вдовьим плугом». Этот высокогуманный обычай свидетельствует о высоком уровне нравственности, благородство общественных отношений среди простого народа. Именно в этот день сельские общины, собравшись на свои веча, решали, кто и когда будет обрабатывать поля вдовам и сиротам. Считалось безнравственным, если кто-то из односельчан, презрев обычаю, раньше от вдов начинал пахать у себя дома.
Народные приметы, связанные с этим праздником, утверждают:
Если вечером звездно, то родят конопли.
Какая погода на Благовещение, такая и на Большой день.
Если на Благовещение лежит снег — лето неурожайный.
Благовещение без ласточек — холодная весна.
На Благовещение всякая гадь вылезает из гнезда.
На Благовещение зимы не ругай, а саней ни прячь.
На Благовещение аист прилетает и медведь встает.
На Благовещение птица гнезда не вьет.
По Благовещения петух на пороге напьется, то на Юрия вол напасеться.
До Благовещения каменная весна.
Благовещение без ласточек — холодная зима.
Весна зиму на Благовещение поборола.
Ульи с пчелами выносят на Благовещение.
Гроза на Благовещение — к теплому лету, к урожаю орехов.
Дождь на Благовещение — родится рожь.
Мокрое Благовещение — грибное лето.
Мороз на Благовещение — будет много огурцов и урожай груздей.
На Благовещение очень тепло — на Пасху будет холодно.
Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное — будет лето грозовое.
Ночь на Благовещение теплая — весна будет дружная.
Погода перед восходом солнца на Благовещение ясная и тихая — будет хороший урожай на хлеб.
Снег на Благовещение — лето будет неурожайным.
Солнце на Благовещение сходит на чистом небе — весна будет ранняя; ясно в полдень — средняя, ясно вечером — поздняя.
Какая погода на Благовещение — такая будет и на Юрия (6 мая).
Какая погода на Благовещение — такая и на Пасху будет.
День на Благовещение — такой и конец месяца.