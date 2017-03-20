62-летний мужчина упал в колодец на Прилуччине
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В с. Даньковка Прилуцкого района 18 марта в 16:25 в колодец упал 62-летний местный житель. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Мужчина 17 марта ушел из дома и не вернулся. Поиски привели родных в заброшенный колодец, где мужчина стоял по пояс в воде. На место происшествия по вызову оперативно прибыло отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. Один из спасателей спустился в колодец почти 12-метровую глубину и одел на пострадавшего пожарный пояс. С помощью спасательных веревок сотрудники ДСНС Украины вытащили мужчину на поверхность и передали медикам. После осмотра каретой скорой медицинской помощи пострадавшего транспортировали в лечебное учреждение.