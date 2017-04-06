6-летний мальчик сжег два сарая
В селе Вертеевка Нежинского района 5 апреля в 16:35 горели две хозяйственные постройки. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. На место происшествия из районного центра оперативно прибыли пожарные 16-й государственной пожарно-спасательной части, а также местные пожарные команды сел Вертеевка и Малая Кошелевка. На тот момент огнем были охвачены кровли обоих сооружений. Совместными действиями пожарные в 17:20 пожар был локализован, а в 17:45 окончательно ликвидировали и не допустили распространение огня на рядом расположенные здания. Причиной возникновения пожара послужили детские шалости с огнем 6-летнего внука хозяйки. Оставленный без должного внимания взрослых мальчик придумал в сарае опасные игры со спичками. Огнем повреждены кровли зданий и имущество хозяев.