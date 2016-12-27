6 аварийных домов нашли в Чернигове: горсовет их ремонтировать не будет
В Чернигове признаны аварийными 6 многоэтажек. После обрушения общежития по ул. Попудренко, 16 специальная комиссия, проинспектировав некоторые черниговские многоэтажки, признала аварийными 6 домов. Об этом заявил на пресс-конференции Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Но после выводов комиссии городской совет зашла в тупик, ведь в бюджете города на ремонт аварийных многоэтажек денег нет. Более того, сказал мэр, он не имеет права тратить деньги из бюджета на реконструкцию частного жилья, ведь практически все квартиры приватизированы и стоят на балансе ЖЭКов. Только забрав жилье в ЖЭКов, горсовет может тратить средства на реконструкцию аварийного жилья. Поэтому пока, сказал мэр, ограничатся предупреждением жителей домов, им грозит опасность. А вот панельные дома комиссия пока не инспектировала, но практически все они в ужасном состоянии и в любой момент могут сложиться, как карточные домики, отметил Владислав Атрошенко.