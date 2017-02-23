5-й троллейбус вернется к традиционному маршруту
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона «Подусовка», с 24 февраля будут внесены изменения в схемы движения троллейбусного маршрута № 5 «Подусовка — ОХВ». Об этом сообщили в управлении транспорта и связи городского совета Теперь троллейбус будет двигаться с Подусовки по ул. Любечской, далее по ул. Ивана Мазепы в направлении площади Победы (где будет осуществлять разворот), оттуда по проспекту Победы до гостиницы «Украина» и дальше по установленному маршруту.