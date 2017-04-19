42-летний контрактник ослушался инструктора: боец потерял 4 пальца руки
Учебный центр «Десна» обнародовал официальную версию событий на полигоне. Напомним, здесь двое военных получили ранения, одному оторвало кисть руки. По сообщению Центра, «факт травматической ампутации конечности одного из контрактников вчера во время учебы действительно был. Но не всей конечности, а четырех пальцев. Причиной стал взрыв шара МДЗ, который вызвала небрежность мужчины. Инструктор на полигоне несколько раз предупредил об опасности такой находки и отметил, что она будет утилизирована по правилам. Но 42-летний боец не обратил внимания на предостережение, пытаясь собственными силами разобрать боеприпас. Вследствие чего и была получена травма конечности и ранения осколком в область живота. Сейчас раненый находится в госпитале. Также царапины на лице получил еще один контрактник, который стоял рядом. Он сейчас находится под наблюдением медиков, является превентивной мерой ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым