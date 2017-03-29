30 марта — Теплого Алексея: народные приметы
30 марта в народе отмечают «Теплого Алексея» — День святого Алексия, человека Божия, который жил в IV веке. «Алексей, человек Божий, зиму на нет сводит», — говорили в древности. В этот день работать еще нельзя, можно только подготовить садовый и огородный инвентарь.
30 марта знаменует начало работы пасечников. Если погода уже теплая, снег сошел, то пасечники выносят ульи с пчеловодов, заказывают пчел, чтобы других хозяев ни искали, а потом молятся, чтобы Бог послал хорошее лето и, соответственно, много меда.
Если же снег еще не взошла, морозы еще достаточно сильны, то пасечники ограничиваются приговорами, обращенными к пчелам, чтобы те потихоньку просыпались и готовились к работе.
Народная традиция велит пчеловодам, выпуская пчел на теплого Алексея, выкопать посреди пасеки небольшую дернину и обнести пасеку этой дерном три раза. Во время третьего обхода следует прикоснуться дерном ко всем ульев и произнести следующее: — Как земля не двигается со своего места, так пусть и пчелы моих не сдвигают от своего хозяина!
По древнему верованию, на теплого Алексея овсянка поет свою первую в этом году песенку — это одни из первых звуков весны. Щука в этот же день лед хвостом разбивает, и это даже услышать можно, стоит только выйти рано утром к воде и прислушаться. По легенде, то весеннюю щуку, лед разбивает, можно голыми руками поймать, один мужик так и сделал, но через три дня умер. А перед смертью ему все время казалось, что пойманная щука со страшной силой его хвостом по голове бьет.
Если поймать эту щуку, то можно с рыболовством смело прощаться — не будет уже характера. Щука выбрасывает икру обычно на теплого Алексея, поэтому заядлые рыбаки празднуют этот день, надеясь, что с Божьей помощью рыбачить будут удачно.
Народная хитрость подсказывает: если желаешь хорошего урожая пшеницы, то на Евдокии, сорок святых и теплого Алексея следует, выйдя из церкви, сразу выбрать наилучшее зерно для посева. Тогда зерновые очень хорошо родят.
В это время журавли возвращаются из теплых краев, поэтому люди всеми силами стремятся задержать этих пернатых, поскольку гнездо этой птицы приносит дому счастье. Согласно фольклорных преданий, журавль «ответственный» за порядок и согласие между птицами. Существует поверье, что если дети бросят на землю красный пояс или платок, то журавли дальше не полетят, а будут кружить над тем местом, где пояс лежит, и понемногу спускаются к земле. Этот обычай называется — «перевязка дороги красным поясом».
Если же в этот день девушка встретит аиста — должна упасть или присесть вниз. Тогда, по поверьям, перед ней быстро станет суженый.
Народные приметы:
Которые на Алексея ручьи (большие или малые), такова и пройма (разлив).
Теплая солнечная погода предвещает урожай на хлеб и богатые рои.
Если утро ясное, рои будут выходить по утрам, а как вечер ясный, рои будут выходить по вечерам.
Большие ручьи растаявшего снега, предвещают мокрое лето.
Какая погода на Алексея, то такая и на Пасху будет.
Если на теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.