29-й маршрут на своем пути «выбросил» 4 остановки
В Чернигове с 1 февраля действует эксперимент: будут внесены изменения в схемы автобусного маршрута общего пользования № 29 «Подусовка — Завод Автодеталь», начиная с района Черниговской областной больницы, с таким путем прохождения: Подусовка — по маршруту — пр. Мира — ул. Михалевича — ул. Еськова (конечная), в обратном направлении: ул. Еськова — ул. Михалевича — пр. Мира — ул. И. Мазепы — Любецкая — по маршруту. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи городского совета. Внимание! В связи с изменением схемы автобусный маршрут № 29 не будет обслуживать такие остановки на проспекте Мира: «СТО», «ул. Тычины »,« ул. Любченко »,« Завод «Автодеталь». Перевозчики предлагают воспользоваться троллейбусным маршрутам № № 2, 3, 4, 10 и автобусными маршрутами № 30, 33, 42. Внедрение изменений обусловлено многочисленными обращениями граждан и представителей депутатского корпуса, поступивших в городской совет, по восстановлению качественного транспортного сообщения между районом ул. Еськова и районом Ремзавод. Итак, жители ул. Еськова смогут быстрее добираться до детских учебных и дошкольных учреждений, расположенных в районе Ремзавод. Новый путь прохождения автобусного маршрута № 29 также облегчит сообщение города с комплексом медицинских учреждений, находящихся в районе Черниговской областной больницы.