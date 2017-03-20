25 марта Чернигов присоединится к Часу Земли (Афиша)
В субботу, 25 марта 2017 года, в 20.30 люди по всему миру выключат свет на один час — «Час Земли». Это действо — символ беспокойства за будущее планеты и единства в желании защитить природу. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Традиция отмечать Час Земли была начата в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. В 2008 году эта успешная акция распространилась миром, в ней приняли участие более 50000000 человек в 35 странах мира. Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. В прошлом году к Часу Земли присоединились более 7000 городов в 172 странах мира. В Украине к кампании присоединились около 75 городов. Кампания Час Земли проводится по инициативе крупнейшей и самой искушенной независимой природоохранной организации в мире — Всемирного фонда природы (WWF). Такая мера, кроме символического отключения света на 60 минут, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина, компании и правительства в сфере энергоэффективности, сохранения окружающей природной среды, экономного использования ресурсов для преодоления проблемы изменения климата и достижения гармонии с природой. Это даст возможность каждому гражданину Украины сделать свой вклад в улучшение общей экологической ситуации. Час Земли традиционно состоит в отключении света и других электроприборов 25 марта в 20 час. 30 мин. на 1:00. Черниговский городской совет уже много лет по просьбе Всемирного фонда природы информационно поддерживает это мероприятие.