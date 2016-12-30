24 месяца зарешеченной жизни за ранение правоохранителя
Приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 09.07.2015 г.. За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, местного жителя приговорен к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как установлено, возле дома по ул. Лациса в г. Чернигове, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник преднамеренно причинил удары ножом в руку, чем вызвал легкие телесные повреждения инспектору патрульной службы, выполнял служебные обязанности. В связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и мягкостью назначенного наказания на указанный приговор прокурором внесено апелляционную жалобу о его отмене. Апелляционный суд согласился с изложенными аргументами, отменил приговор местного суда в части мер принуждения и приговорил обвиняемого за совершение инкриминируемого преступления до 2 лет лишения свободы. В то же время, не соглашаясь с решением суда апелляционной инстанции, защитник обвиняемого обжаловал приговор в суд кассационной инстанции. По результатам, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил жалобу защитника обвиняемого без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений.