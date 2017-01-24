24-летнего мужчину насмерть убило спиленное дерево
На территории Мекшунивського лесничества Репкинского района обнаружен труп 24-летнего жителя села Михайловка Лебединского района Сумской области. Об этом сообщил собственный источник. Мужчину привалило деревом во время валки леса 23 января. О его смерти правоохранителям сообщил фельдшер кареты скорой помощи Любечского районной больницы. Выездом следственно-оперативной группы на территории Мекшунивського лесничества обнаружен труп мужчины, на голове которого наблюдается повреждение волосяного покрова теменной части головы. В ходе проведения проверки было установлено, что 23 января группа работников осуществляла обоз леса, в 12:00 все пошли обедать, а погибший, взяв бензопилу, решил допилить деревья. Другие работники слышали, как завелась бензопила и работала в течение 15 минут, после чего был звук от падения одного дерева, а за ним сразу другое. Мужчины подбежали к пострадавшему и увидели, что он лежит без сознания, а на голове есть кровь. Во время осмотра места происшествия изъяты пластиковую каску, шапку, фрагмент ручки черного цвета. Труп направлен в морг Черниговской городской больницы № 1. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.