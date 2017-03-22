22 марта — праздник Сорок Севастийских мучеников: значение праздника и приметы
22 марта Православная церковь поминает Сорок Мучеников Севастийских, пострадавших за веру Христову. Предание гласит, что все они были воинами, отличались силой и храбростью и приняли мученическую смерть за христианские убеждения в Севастии Армянской при императоре Лицинием (IV век). Их поставили раздетыми в покрытое льдом озеро, а чтобы страдания воинов были еще тяжелее, на берегу озера для соблазна была построена теплая баня. Один из несчастных, не выдержав пытки, попытался к ней добраться, и не добежал, умер.
Ночью свет озарил мучеников, павших на их головы 39 венцов, а вода в озере странным образом согрелась. Поражен мужеством и стойкостью воинов, один из охранников, Аглая сойдя в воду, присоединился к страдальцев. На следующее утро том оставшихся в живых разбили молотами голени, тела сожгли, а кости в озеро бросили.
А в народе мартовский день связывали с приходом весны, прилетом певчих птиц и в том числе жаворонков. Считались они чистыми Божьими птицами, потому что, согласно народному поверью, вместе с ласточками вынимали колючие тернии из тела Христа, распятого на кресте. Говорят, на зиму жаворонки не в теплые края улетали, а превращались в мышей, пережидая стужу в теплой норке. А как только пригревало землю солнышко, они вылетали на свет Божий, приветствуя весну пением.
Впрочем, некоторые считали, что совсем не в мышиной норе жаворонки зиму пережидают, а высоко в небе, уютно устроившись на руках у ангелов, их нежили и лелеяли. А приходила весенняя пора, вспарывали первая молния небесный полог, и вылетали из него жаворонки, возвращаясь к людям и неся на своих маленьких крылышках солнечную теплую погоду.
Радовались прилета звонких птичек и стар и млад, ведь вслед за жаворонками не только тепло по земле разливалось, а сорок птиц домой возвращались. К их прилета готовили кормушки и скворечники, вырезали из дерева забавные птичьи фигурки, выпекали из теста жаворонков, голубков, ласточек, запекали сладкие колобки. «Сороки святые, Колобаев золотые» — говорили в народе. А настоящим гимном весны можно считать обрядовый пирог «Лира с жаворонками».
Не было дома, в котором хозяйка не пыталась такие птичьи фигурки испечь, которых никто еще не видел. Им золотили крылья и головки, их украшали сухими ягодами, маком и конопляным семенем. Красивых птиц посылали в подарок родным и близким, а других раздавали сельским детям, которые бегали по улицам, привязав «жаворонков» к шесту и напевая: «Жаворонки, жаворонки, к нам прилетите, принесите нам весну-красную. Зима надоела, весь хлеб поела ».
Затем «сладких птиц» крошили и разбрасывали крошки на все четыре стороны.