22 декабря — День святой Анны: история и приметы праздника
Двадцать второго декабря отмечают праздник Анны (Анны).
«Многие люди отмечают праздники и знают их названия, но не знают причин, почему они установлении». Св. Иоанн Златоуст. Сегодня христиане восточного обряда отмечают чрезвычайное происшествие, а именно — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
Согласно церковному преданию Праведная Анна, мать Богородицы, была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Родителями Ее были праведные Анна и ее муж Иоаким, которые прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему на счастье ребенка. Молилась и Анна. И вскоре явился ей Архангел Гавриил и сказал, что начнет она Преблагословенную дочь Марию, через Которую будет даровано спасение всему миру.
Рассказ о Зачатия преблагословенной Девы Марии сохраняется в Церкви христианской от самого ее начала. На основании древнейших церковных преданий о зачатии Пресвятой Девы Марии, в IV веке писал блаженный Иероним «Дева Мария, происходила от царского рода, из дома Давидова, родилась в городе Назарете, воспитанная в Иерусалиме, в храме Божием. Отец ее называется Иоаким, а мать — Анна. По отцовской линии она происходила из Галилеи, города Назарета, по матери из Вифлеема. Жизнь Иоакима и Анны было строгое и праведное перед Богом, честное перед людьми. Все свое имущество они делили на три части: одну жертвовали храму Божьему и его служителям, другую в пользу паломников и бедных, а треть оставляли для своих родных и себя. В святой любви к Богу и в милосердии к ближним они много лет провели целомудренно, не имея детей. Впрочем, они дали обет Богу посвятить дитя свое на служение Ему, если Господь им даст его. Они имели обыкновение ходить по большим праздникам в Иерусалим в храм Божий.
Большинство икон, посвященных зачатия святой Анны, изображают Пресвятую Деву, что топчет ногами змея. Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками, а глаза их также направлены вверх и созерцают Божию Матерь, Которая как бы парит в воздухе с распростертыми руками; под Ее стопами изображен шар, обвитый змием, обозначающим диавола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную. Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение.
Однако, несмотря на все, начало церковного празднования Зачатия Богородицы с точностью определить трудно, в силу недостаточности письменных памятников. Впрочем можно считать, что это празднование началось еще с древних времен, так как все обстоятельства жизни Богоматери для древних христиан были важные и священные.
В древности в народе праздник называли «народин солнца»: это самый короткий день року.Така название связано с тем, что на этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего оно «поворачивает на лето, а зима на мороз». Существует такая поговорка: «В день Анны световой день добавляется на воробьиный шаг» .В древности был такой обычай: звонарю, который извещал о рождении солнца, давали 24 сребреники, а за то, что объявлял летом «возвращение солнца на зиму», заставляли сутки отсидеть в тюрьме.
По народным верованиям лето встречается с зимой дважды в год: на Сретение и в день святой Анны.
В древности этот праздник особенно почитали беременные женщины, которым в течение дня запрещалось браться за любую работу. В день святой Анны на Прикарпатье девушки и женщины, в которых часто болела голова, не пряли.
В этот день девушки собирались на свои сходки, чтобы согласовать, как будут отмечаться рождественские праздники. Девичьи общины, как и холостяцкие, имели свои традиции. На сходках тоже выбирали «атаманшу» — старшую девушку, которая организовывала девичьи сборы и руководила общественными делами. На девичьих сходках НЕ существовал обряд посвящения, но действовало неписаное правило: могла приходить сюда и девушка, которая умела вышивать, шить, прясть. Правда, экзамен ей не устраивали, однако наблюдали, не ленится она обладает секретами рукодильництва. Если так, то можно идти на посиделки и вечеринки.
На Анны, кроме согласования торжеств, изготавливали рождественские украшения — «пауков» и «ежей» из соломы.
С этого дня начинали готовиться к праздникам и женщины: белили и убирали дома, лучше подкармливали свиней, чтобы свежину к Рождеству.
На Буковине считали, что с этого дня начинается год. В это время, как правило, уже устанавливалась зимняя дорога, поэтому говорили: «На Ганьки садись в сани», «Анна зиму сдвинула».
Дня Анны касается ряд наблюдений, связанных с пчеловодством: «Начинают пчелы мед есть», «Ходят в погреб к пчелам, чтобы хорошо роились». Пасечники заходили в омшанике, где хранились ульи, и обращались с молитвой к Господу, чтобы начинался белый и желтый воск и, конечно, густой мед.
Украинские народные приметы:
После Анны солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.
Говорила Анна, что надежда бесполезна.
Ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз, если ясно, на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.
Которая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.
Которая Анна к ночки, такая зима до весноньку.
Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.
Когда идет дождь — вся весна будет дождливой.
Тихий и безветренный день — на урожай фруктов.