21-летняя хозяйка разожгла печку бензином
В течение нескольких дней на территории Черниговской области пожарные ликвидировали немало пожаров, возникших по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации приборов печного отопления. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Так, 26 января в 14:05 в Службу спасения «101» в Ичнянском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Воскресенская в районном центре. В 14:12 пожар был локализован, а в 14:30 — ликвидирован. Во время тушения не допущено распространение огня на другие комнаты дома. Причиной пожара послужила то, что 21-летняя хозяйка, вопреки требованиям правил пожарной безопасности пыталась растопить отопительную грубую бензином. Огнем повреждено перекрытие на площади 2 кв.м и имущество. В этот же день в 16:26 в одном из частных хозяйств в с. Дибровное Гродненского района произошел пожар летней кухни. Как выяснилось, причиной пожара послужило отсутствие безопасной противопожарной разделки между дымоходом и деревянным перекрытием здания. Однако, одним из главных факторов возникновения пожара послужило то, что хозяева до начала эксплуатации отопительного прибора не прочистили дымоход от сажи. Огнем повреждено перекрытие на площади 5 кв.м. Сообщение о пожаре жилого дома в с. Ивановка Черниговского района поступило в 19:40. В 20:25 спасатели локализовали, а в 20:45 окончательно ликвидировали возгорание. Причиной пожара послужило то, что в асбестоцементном дымоходы появились трещины через которые угли попали на деревянные конструкции перекрытия и вызвали их возгорания. В с. Киселевка Менского района, в 15 км от райцентра, в 23:55 возник пожар жилого дома произошло. Спасатели в 00:15 возгорание локализовали, а в 00:30 ликвидирован. Ее причиной послужило чрезмерное перегревание отопительной печи. Огнем повреждено перекрытие на площади 3 кв.м. 27 января в 1:15 спасателям Менского района поступил вызов о пожаре в селе Покровское. Пожарные пожар в 01:35 локализован, а в 01:50 ликвидирован. Причиной возгорания послужило отсутствие безопасной противопожарной расстоянии от отопительной печи до деревянной стены дома. Огнем повреждена стена на площади 1 кв.м. Спасатели УДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз призывают население: чтобы беда не пришла в Ваш дом, следите за противопожарным состоянием приборов отопления, электрообогревателей, соблюдайте правила безопасности при пользовании ими. Печи, дымоходы следует своевременно очищать от сажи, а в случае появления трещин, необходимо срочно их замуровывать. Чтобы избежать возгорания от теплового воздействию, не перегревайте чрезмерно отопительные приборы и не размещайте вблизи них кровати, мебель, дрова или другие горючие вещи. Помните, соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам избежать беды и сохранить свою жизнь и имущество.