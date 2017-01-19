20-летняя прилучанка повесилась в своей квартире
В Прилуцкий отдел полиции 18 января поступило сообщение 57-летней жительница города Прилуки о том, что в квартире покончила жизнь самоубийством через повешение 20-летняя местная жительница, которая проживала по вышеуказанному адресу самостоятельно. Об этом сообщил собственный источник. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Осмотром трупа телесных повреждений не обнаружено, кроме странгуляционной борозды на шее. С места происшествия изъяты предсмертную записку, в которой говорилось о втором нашествии и Бога. Труп доставлен в морг Прилуцкого центральной городской больницы. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.