20-летний черниговец похитил мопед и не успел убежать
За помощью в Черниговский отдел полиции обратился житель областного центра. Он рассказал, что вечером 29 марта некий злоумышленник незаконно завладел его мопедом марки «Kanuni Savage», который он прищебнув велосипедным тросом возле дома. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские патрульной службы «по горячим следам» в 23:53 обнаружили похищенный мопед. Управлял транспортным средством 20-летний черниговец, был задержан и доставлен в Черниговского отдела полиции для выяснения обстоятельств, при которых к нему попал мопед. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) — наказывается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.