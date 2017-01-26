19-летний парень насушил два килограмма конопли
25 января в 18:00 во время проведения санкционированного обыска на основании постановления следственного судьи Черниговского районного суда в 19-летнего ранее судимого мужчины в доме по месту жительства в селе Топчивка Черниговского района работники полиции изъяли наркотики. Об этом сообщил собственный источник. В частности, они обнаружили пластиковый контейнер, бумажный сверток, полиэтиленовый пакет, стеклянную банку емкостью 1 л, спичечный коробок, металлический контейнер, пластиковый контейнер, в которых находилось вещество растительного происхождения, зеленого цвета с характерным запахом конопли, общим весом около 200 граммов и три мешка ( полиэтиленовые, белого цвета) с высушенными растениями, внешне похожими на растения конопли общим весом около 2 килограммов. Как пояснил владелец, эти вещества — наркотическое средство — коноплю, которые он хранил для собственного употребления. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.