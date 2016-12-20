15 следователей прокуратуры ищут виновников обрушения общежития на Попудренко
20.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Над уголовным производством, открытым по факту обрушения общежития на Попудренко, работают 15 следователей. Дело находится на контроле прокуратуры, — об этом заявил прокурор области Владимир Комашко на сессии областного совета. Сейчас идет сбор всех необходимых документов. Владимир Комашко отметил, что ситуация непростая и объявлять подозрения еще рано. Он пообещал, что будет дана оценка работы каждого чиновника, который имеет отношение к зданию общежития от коммунальщиков к руководителям городской власти. Прокурор сказал, что расследование будут проводить тщательно и беспристрастно.