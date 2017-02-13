15 февраля — Сретение Господне: народные приметы
Праздник Сретения, в народе «Стричання», «Громица», «Зимобор» отмечают через 40 дней после Рождества Христова. До принятия христианства в этот день славяне отмечали встречу зимы с весной. На Сретение ранее освящали в церкви воду и поили ею больных домочадцев, окропляли скот, повозки, пасеку.
Христиане восточного обряда отмечают Сретение Господне как память о том, что Святая Дева Мария принесла в Иерусалимский Храм Иисуса Христа на 40-й день после его рождения, где состоялась встреча со старцем Симеоном. Богословы толкуют эту встречу младенца Христа с Симеоном как встречу Ветхого и Нового Заветов, встреча данного еврейскому народу Закона Божьего и высшего закона Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом. На Сретение в церквях Украины святят воду, святят и свечи.
Посвященные на Сретение свечи называются громичну, потому что их зажигали и ставили перед образами во время грозы, чтобы уберечь людей и скот от грома. В день Сретения, придя из церкви, зажигали громичну свечу — чтобы весеннее половодье не навредила посевам и чтобы мороз деревья не побил. От «громичну» свечи и сам праздник Сретения назывался когда-то еще и «Громица». В течение года хранили такие свечи в углу, или вплетали в дидухи. Такие свечи, по поверьям, имеют исключительную силу и оберегают дом бури, ливни или смерча, поле — от буреламу или града, а членов семьи — от «злого глаза» и болезней. Летом, когда часто — густо грохотали грозы, а бликавка могла попасть в хозяйственные и жилые здания, в домах зажигали громничну сечку, как надежный оберег от беды. Кроме того, по древнему христианскому обряду, эту свечу давали в руки тем, кто умирал. Это, по мнению верующих значительно облегчало предсмертные муки и очищали человека от грихотворних поступков. Сретенские свечи изготавливали по особой технологии, строго соблюдая последовательность обрядов.
Сретенская вода имела такие же свойства, как и Иорданская. Когда святили в церкви воду, верующие набирали той воды в новую небольшую емкость, приносили домой и тщательно блюсти: ей приписывали особую силу. По народным представлениям она целебная, ею натирали больные места и верили, что это поможет. Считали, что лучше эта вода помогала от сглаза — болезни, вызывало дурной глаз. Сретенской водой кропили и поили скот — чтобы не болела. Пасечники берегли эту воду весь год и кропили ею ульи каждое первое воскресенье по молодому. Верят в целебную силу Сретенской воды многие и по сей день.
Еще одной особенностью праздника было гадание. Накануне праздника в ночь ставили на порог тарелочку с зерном, и если утром на нем появлялась роса, то год будет урожайный и богатый.
В этот день крестьяне с особой тщательностью наблюдали за погодой, чтобы сделать прогноз на целый год :
День Сретения теплый и солнечный, то и весна теплая.
Если на Сретение дорогу заметает — весна будет поздней и холодной.
«Если в этот день снежок — весной будет дождик», то есть весна будет затяжной и дождливой.
Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.
Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.
Как на Сретенье есть под крышами сосульки, то в этом году будет хороший урожай кукурузы.
Если на Сретенье петух воды напьется, то на Юрия (6 мая) вол напасеться.
На Сретение с крыш капает — быть затяжной весне, если тепло, а с крыш не капает — весна будет ранняя, сухая.
В этот день оттепель — на раннюю и теплую весну, снег — на дождливую, длительную, а когда вьюга — весна будет поздняя и холодная. Если в этот день не видно солнышка -чекай суровых морозов.
Ветер на Сретение — к урожаю плодовых деревьев.
Если на Сретение холодно, то уже скоро весна.
Как капает с крыш, так будет капать из глаз (то есть еще вернутся морозы).
На крышах длинные сосульки — столько еще выпадет снега.
Если утром выпал снег — на урожай ранних хлебов; когда же в полдень — зерновые будут средние, а вечером — недород.
Если на деревьях иней — родят хорошо гречка и картошка.
Ясный и тихий день — на хороший урожай и рийбу пчел.
Как капает с крыш, так капать из ульев.
Как на Сретенье дорогу заметает, то корм улетает.
Если в этот день метель дорогу пере — весна будет поздняя и холодная.
Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если этот день не будет видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.
Если 15 февраля выпал снег — на дождливую и холодную весну.
По громницею с крыш течет, то длинной будет зима.
По громницею день ясный, то будет лен прекрасен.
Как солнце ясное на громницею будет, то снега выпадет больше, чем раньше.
Если на Сретенье петух напьется воды, то земледелец наберется беды.
Когда на громницею петух напьется водицы, то на Юрия лошадь напасеться траве.
Если на Сретенье петух воды напьется на пороге, то на Евдокии (14 марта) вол напьется на дороге.