14 января — тройной праздник: Обрезание Господне, Василия Великого и «Щедрый вечер»
Знаменитые «три праздники» почитаются торжественно Православной Церковью и народными традициями. Несмотря истории установления даты празднования Нового (а именно старого Нового) года, календарные разногласия григорианского и юлианского стилей, праздник Обрезания Иисуса Христа, день памяти святителя Василия Великого — тесно связаны между собой.
На восьмой день после Рождества Христова Святая Церковь установила отмечать большой праздник — Обрезание Господне. С одной стороны, Христос принял обрезание для того, чтобы выполнить закон: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков, — сказал Христос, — не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5.17). С другой стороны, Он принял обрезание для того, чтобы показать, что Он приобрел действительно плоть человеческую, а не был призраком или бесплотным духом, как учили еретики. Итак, Он был обрезан, чтобы явной была Его человеческая природа. Святой Ефрем Сирин говорит: «Если Христос не был плотью, то кого обрезал Иосиф? Он стал, поистине, плотью, то и обрезан был как человек, и Младенец действительно обагрилося Своей кровью, как Сын человеческий; Он плакал от боли, как подобает тому, кто человеческую природу ». Как старозаветная плотский человек обрезали свою чувственную плоть, так новая духовная человек должен обрезать душевные страсти: ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие грехи.
Обрезание в Ветхом Завете было установлено как образ крещения и очищения праотцивського греха, хотя грех обрезкой вовсе не очищался, так этого и не могло быть, пока Христос не пролил добровольно нас в страданиях Свою Пречистую кровь на крестном древе. Вместо ветхозаветного обрезания установил новое благодатное крещение водой и Духом.
Обрезание в ветхозаветной церкви было очень важным священным обрядом. Благодаря ему каждый новорожденный израильтянин вводился в завет с Богом, вступал в число народа израильского и делался наследником обетований, данных праотцам еврейским.
Обожаемому Младенцу было дано имя Иисус, которое принес с неба Архангел Гавриил, когда благовествовал Пречистой Деве Марии о зачатии. Имя Иисус — значит спасения, как объяснил тот же ангел, явившись во сне Иосифу и сказал: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.1.21).
Как Христос исполнял закон ветхозаветной церкви (хотя ему, как Богу, и не нужно было обрезание), мы должны выполнять заповеди церковные, которые показывают нам путь к спасению. Но мало кто беспокоится об их выполнении, несмотря на заповеди церковные с презрением. Православным христианам обещает чаще посещать храм Божий, особенно в праздничные дни, а вместо этого они предпочитают отдых на диване перед телевизором, на природе, рыбалке, охоте, сборе грибов или ягод, времяпрепровождением в различных развлекательных заведениях или пустом хождению по рынку, так забывают , кто они и для чего живут. Многие говорят: «Можно молиться дома» Можно, даже нужно, но нужно и в храме, потому что церковь — это частичка Неба на земле, где Сам Господь невидимо находится в Святых Таинствах: храм Сам Бог назвал домом молитвы (Мф. 21.13; Ис. 56.7).
Церковь заповедует соблюдать посты. Спрашивают: «Для чего это?» Отвечаем-подвигу, для очищения духа. Однако даже зная это, не делают попытки попоститься.
Поэтому и Рождественские праздники для людей заключаются только в материальном: хорошо поесть, выпить и так далее. А где духовное? Молитва в храме, прославления Бога в церковных песнопениях и колядках, чтобы ощутить полноту радости Рождественских праздников. Поэтому родители, которые сами не хотят идти в храм и не берут своих детей, лишенные благодати Божией, которая находится в храмах. Не приводят детей к Святому Причастию, а не приучают с детства ходить в церковь, потому что сами не ходят, и дети по лености родителей духовно не растет, а когда иногда приведут к Причастию и ребенок плачет, то говорят, что она боится священника. Это ерунда, потому что малыш, не приучен с детства к этому, не знает, что с ним будут делать. Поэтому нужно приучать дочерей и сыновей, внуков, правнуков ходить в церковь Божьей, чтобы ребенок духовно возрастала в любви к Богу, к ближним, в уважении и почете к своим родителям.
В этот день также упоминается память великого вселенского учителя — Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Он жил в четвертом веке, происходил из богатой христианской семье. В семье было 10 детей: 5 сыновей и 5 дочерей, пятеро было зачислено к лику святых. К тому времени Василий получил блестящее образование и знал каждую из тогдашних наук совершенстве. Свою земную жизнь посвятил Богу и Церкви, стал великим святителем, церковным писателем, организовал монашескую жизнь. Написал Литургии, которая носит его имя и совершается несколько раз в год. Прожил 49 лет. За большие подвиги и труды на благо Церкви назван Великим.
В 14 день января еще празднуется старый Новый год. Это название он получил из-за разницы в 13 дней между новым и старым стилем. В далеком 1699, когда по приказу Петра I, в соответствии с европейским летоисчисление, празднование Нового года было перенесено на 1 января, по новому стилю (григорианскому календарю), или 14 января по старому стилю (юлианскому календарю). Украинская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, потому что жизнь и деяния Господа нашего Иисуса Христа происходили во времена, когда действующим был именно юлианский календарь.
В эти праздничные Рождественские дни мы должны стать участниками праздничной радости, прежде присутствовать в храме на богослужениях, а потом посетить друг друга с колядками и поздравлениями, поздравляя с праздниками. Не забудем, что каждый праздник призывает нас к святости.