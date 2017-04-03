14 способов легко и оригинально оформить пасхальные яйца
1. Сделайте «мраморные» яйца. Пасхальные яйца с мраморным эффектом делают с помощью обыкновенной луковой кожуры. Зеленые вкрапления можно сделать зеленкой, которую добавляют в воду. 2. Используйте изоленту. Перед каждым погружением яйца в краситель, оклеивают его различными полосками изоленты. 3. Оберните яйца разноцветными нитками. 4. Украсьте яйца различными крупами. 5. Оклейте яйцо кулинарной посыпкой. 6. Используйте резинки разного размера. 7. Оберните яйца кружевом и поместите их на некоторое время в краситель. 8. Сделайте декупаж. Для этого Вам нужны красивые салфетки и клей ПВА, который разводят с водой 1: 1. 9. Нарисуйте узоры с помощью перманентного маркера. 10. Используйте разноцветную клейкую ленту. 11. Украсьте яйцо блестками. 12. Сделайте пасхальные яйца с градиентом. Для этого нужно постепенно увеличивать уровень воды с красителем 13. Заверните яйца в старую галстук и сварите в воде с уксусом. 14. Оформите пасхальные яйца с помощью растений.