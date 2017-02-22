13-летний черниговец победил в межрегиональном конкурсе
Черниговец Андрей Сирык стал победителем в открытой межрегиональной выставке-конкурсе по историко-технического стендового моделирования «микромодели — 2017». Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Конкурс, проводимый 24-й год подряд, состоялся 18-19 февраля в г. Бровары Киевской области. Участие в выставке-конкурсе приняли представители стендового моделирования 25 городов Украины, которые представили более 500 моделей различных типов из пластика и бумаги. Участники конкурса делились на три возрастные категории: до 14 лет, 14 -18 лет, старше 18 лет. Андрей представил микромодель «Торпеда Майале» и в возрастной категории до 14 лет (Андрею 13 лет) ему вообще не было равных. Андрей Сирык является воспитанником клуба юных моряков «Под парусами». Клуб создан в 2013 году при Центре туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью на общественных началах. Воспитанники клуба занимаются в кружках парусного, водного, пешеходного туризма. Для изучения истории мореплавания и освоения навыками работы с различными материалами в Клубе функционирует судомодельный кружок. В июне этого года Андрей представлять Чернигов в ежегодном международном фестивале стендового моделирования Kyiv scale model fest, где будут представлены тысячи моделей из разных стран.