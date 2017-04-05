12-летняя школьница стала чемпионкой Украины по спортивному ориентированию
С 28 марта по 3 апреля в г. Трускавец (Львовская обл.) прошли личный чемпионат Украины и Всеукраинские соревнования среди воспитанников ДЮСШ и ПНС по спортивному ориентированию, в которых приняли участие 560 человек в разных возрастных группах из 20 областей Украины. Черниговщину на этих соревнованиях представляли кружковцы городского Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью управления образования Черниговского городского совета. В личном зачете на сокращенной дистанции чемпионкой Украины стала ученица СОШ № 1 Коваль Мария среди 12-летних девушек, а среди 14-летних — второй была ученица СШ № 28 Халько Виктория. По сумме 4-х дней соревнований Коваль Мария в группе Ж-12 и Новик Екатерина в группе Ж-20 были вторыми. В общем команда Черниговского городского Центра ТОВРДМ заняла 6-е место в общекомандном зачете. По информации Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью.