10 советов психолога как справиться с зимней депрессией

despravda | 09.02.2017 | Здоровье | Комментариев нет

«На улице холодно, день короткий, за праздники вы успели поправиться и потратили много денег. Именно поэтому многие люди чувствуют себя зимой не лучше «, — рассказывает писательница и психолог Шэрон Мартин.

Она предлагает десять способов, которые помогут вам справиться с зимней депрессией:

1. Не сидите дома

Зимой мы очень много времени проводим в закрытом помещении. Это не только вредит физическому здоровью, но и наносит вред ментальном. Простая смена места поможет вам взглянуть на все по-новому. Обязательно выходите из дома каждый день, даже если это простая прогулка по району.

2. Смейтесь

Видео с хихикая детьми и танцующими козлятами популярны не просто так. Они заставляют нас чувствовать себя лучше, так как переключают наше внимание на то веселое. Люди, которые часто смеются, они более выносливы и спокойны.

Минута растяжки или прыжков позволит вам переключить ваш мозг и получить новый заряд энергии.

3. Говорите «нет», если не хотите что-то делать

Сказав правду и, приняв решение, которое кажется вам правильным, вы почувствуете себя гораздо лучше.

4. Избавьтесь от хлама

Ваше окружение влияет на ваше настроение. Горы писем и счетов заставляют вас чувствовать себя усталым. Чистота может удивительным образом поднимать настроение.

5. Не беспокойтесь по пустякам

Некоторые вещи того просто не стоят. Главное — знать, что для вас по-настоящему важно и мыслить масштабно. Это сложно, но нужно постараться научиться «отпускать» мелочи, которые мешают вам сконцентрироваться на серьезных вещах.

6. Включите любимую музыку

Музыка влияет на наше эмоциональное состояние. Музыка — это способ почувствовать свою душу. Чаще включайте музыку, которая вам нравится — обязательно веселую.

7. Проводите время с вашими домашними любимцами

Если у вас есть животное, то вы знаете, что домашние любимцы одновременно веселят и успокаивают. Когда у вас плохое настроение, погладьте своего кота или поиграйте с собакой. Это поднимет настроение вам обоим.

8. Питайтесь правильно

Здоровое питание очень важно для физического и ментального здоровья, но особенно важен обед — в частности, потому, что о нем часто забывают. Многие вообще не обедает, а когда уровень сахара поэтому падает, вместе с ним падает и ваше настроение.

9. Двигайтесь

Минута растяжки или прыжков позволят вам переключить ваш мозг и получить новый заряд энергии, заставят вашу потечь кровь быстрее.

10. Не оставайтесь наедине

Что бы вы ни делали, с друзьями всегда веселее. Так что не теряйте возможности пообщаться со своими друзьями (только убедитесь, что они несут вам позитив).

«Чтобы справиться с зимней депрессией, нужно прислушиваться к своим чувствам, и быть готовым заставить себя сделать что-то новое. Надеюсь, идеи из этого списка помогут вам достичь счастья и спокойствия «, — заключает автор.

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