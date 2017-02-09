10 советов психолога как справиться с зимней депрессией
«На улице холодно, день короткий, за праздники вы успели поправиться и потратили много денег. Именно поэтому многие люди чувствуют себя зимой не лучше «, — рассказывает писательница и психолог Шэрон Мартин.
Она предлагает десять способов, которые помогут вам справиться с зимней депрессией:
1. Не сидите дома
Зимой мы очень много времени проводим в закрытом помещении. Это не только вредит физическому здоровью, но и наносит вред ментальном. Простая смена места поможет вам взглянуть на все по-новому. Обязательно выходите из дома каждый день, даже если это простая прогулка по району.
2. Смейтесь
Видео с хихикая детьми и танцующими козлятами популярны не просто так. Они заставляют нас чувствовать себя лучше, так как переключают наше внимание на то веселое. Люди, которые часто смеются, они более выносливы и спокойны.
Минута растяжки или прыжков позволит вам переключить ваш мозг и получить новый заряд энергии.
3. Говорите «нет», если не хотите что-то делать
Сказав правду и, приняв решение, которое кажется вам правильным, вы почувствуете себя гораздо лучше.
4. Избавьтесь от хлама
Ваше окружение влияет на ваше настроение. Горы писем и счетов заставляют вас чувствовать себя усталым. Чистота может удивительным образом поднимать настроение.
5. Не беспокойтесь по пустякам
Некоторые вещи того просто не стоят. Главное — знать, что для вас по-настоящему важно и мыслить масштабно. Это сложно, но нужно постараться научиться «отпускать» мелочи, которые мешают вам сконцентрироваться на серьезных вещах.
6. Включите любимую музыку
Музыка влияет на наше эмоциональное состояние. Музыка — это способ почувствовать свою душу. Чаще включайте музыку, которая вам нравится — обязательно веселую.
7. Проводите время с вашими домашними любимцами
Если у вас есть животное, то вы знаете, что домашние любимцы одновременно веселят и успокаивают. Когда у вас плохое настроение, погладьте своего кота или поиграйте с собакой. Это поднимет настроение вам обоим.
8. Питайтесь правильно
Здоровое питание очень важно для физического и ментального здоровья, но особенно важен обед — в частности, потому, что о нем часто забывают. Многие вообще не обедает, а когда уровень сахара поэтому падает, вместе с ним падает и ваше настроение.
9. Двигайтесь
Минута растяжки или прыжков позволят вам переключить ваш мозг и получить новый заряд энергии, заставят вашу потечь кровь быстрее.
10. Не оставайтесь наедине
Что бы вы ни делали, с друзьями всегда веселее. Так что не теряйте возможности пообщаться со своими друзьями (только убедитесь, что они несут вам позитив).
«Чтобы справиться с зимней депрессией, нужно прислушиваться к своим чувствам, и быть готовым заставить себя сделать что-то новое. Надеюсь, идеи из этого списка помогут вам достичь счастья и спокойствия «, — заключает автор.