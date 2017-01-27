В лесах Черниговщины бегают здоровые свиньи На сегодня в Черниговской области отсутствуют вспышки АЧС, эпизоотическая

На Борзнянщине радикалы поздравляют детей с китайским новым годом

Черниговский облавтодор хочет реорганизовать систему управления

Семьи погибших участников АТО с Черниговщины получили средства на жилье

Последнее

Новости

В лесах Черниговщины бегают здоровые свиньи

despravda | 27.01.2017

На сегодня в Черниговской области отсутствуют вспышки АЧС, эпизоотическая ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации. В прошлом году зарегистрировано 2 Читать далее

Новости

На Борзнянщине радикалы поздравляют детей с китайским новым годом

despravda | 27.01.2017

Новогодне-рождественские праздники отгремели, а вот на Борзнянщине только в конце января местные радикалы решили поздравили школьников с Новым годом. На новогодних подарках красуется лидер партии Олег Ляшко, которого Читать далее

Социум

Дистанционный «розводняк»: жители Черниговщины доверяют незнакомцам

despravda | 27.01.2017

Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, все вопросы, связанные с движением средств и безопасностью счетов, необходимо решать только лично в банковских учреждениях, а не по телефону. Об этом сообщили Читать далее

Новости

Черниговский облавтодор хочет реорганизовать систему управления

despravda | 27.01.2017

В 2017 году в 3 регионах Украины планируется провести пилотный проект полной реорганизации системы управления дорожными предприятиями. Черниговский облавтодор изъявил желание стать одним из первых, сообщили в Государственной Читать далее

Новости

Семьи погибших участников АТО с Черниговщины получили средства на жилье

despravda | 27.01.2017

Законным правом на получение жилья, предоставленным украинским правительством семьям инвалидов войны и погибших военнослужащих АТО, вскоре воспользуются вдова погибшего Николая Пономаренко с Корюковки — Лариса Пономаренко и мама Читать далее

Социум

Черниговщина — в десятке по количеству сформированных общин Украины

despravda | 27.01.2017

По состоянию на 1 января текущего года Черниговщина занимает десятое место в государстве по количеству образованных ОТГ. Здесь сформирован 16 из 367 созданных в Украине объединенных территориальных общин. Читать далее

Новости

Онкобольной мужчина покончил с собой

despravda | 27.01.2017

В с. Сальном Щорского района 25 января умер Николай Мелащенко, 1958 г.р., онкобольной (возможно, совершил самоубийство путем пореза вен на руках). Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной Читать далее

Новости

На Черниговщине произошла межнациональная резня

despravda | 27.01.2017

В пункте временного размещения нелегалов в Рассудове, недалеко Любеча, имел место конфликт между иностранцами. Об этом стало известно из собственных источников. Между собой поссорились грузин и узбек. Они Читать далее

Новости

В Корюковке раздают бесплатную одежду и услуги

despravda | 27.01.2017

В Корюковском Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи уже давно работает пункт приема подержанных одежды и обуви. По словам работников центра, он пользуется большим спросом. Люди, Читать далее

Социум

Декоммунизация: из перечня праздников исчезнет 8 марта

despravda | 27.01.2017

В Украине уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине». В ближайшее время будет выставляться на общественное обсуждение этого вопроса. Об этом заявил директор Украинского института национальной Читать далее