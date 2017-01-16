На Черниговщине водитель переехал подростка За прошедшие сутки зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили

Виновник ДТП скрылся в бар

Черниговские прокуроры заставили предпринимателя платить за государственную недвижимость

Черниговская станция скорой медицинской помощи празднует юбилей

Последнее

Социум

Открытие жительницы Нежина дает надежду на выздоровление от рака

despravda | 16.01.2017

Самой молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец прочат Нобелевскую премию. О ней пишут известные научные журналы Читать далее

Социум

Праздники закончились: когда черниговцам надо разбирать елку

despravda | 16.01.2017

Люди, которые выносят из домов сосны и елки через несколько месяцев после новогодних праздников, традиционно становятся объектами анекдотов и насмешек. Поэтому, чтобы не попасть в такую ​​передрягу, следует Читать далее

Новости

На Черниговщине водитель переехал подростка

despravda | 16.01.2017

За прошедшие сутки зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Семеновка возле кафе «Магнолия» по ул. Читать далее

Социум

Атрошенко признал, что неэффективно борется с нечистоплотными горожанами

despravda | 16.01.2017

На утреннем совещании, которое прошло в первый рабочий день после праздников, заслушав отчет начальника экологической инспекции Чернигова Сергея Стринадко и посмотрев фотоотчет работы его ведомства, мэр Владислав Атрошенко Читать далее

Социум

До Крещения — неделя: как подготовить себя к нырянию в прорубь

despravda | 16.01.2017

Уже через неделю, 19 января, наступит православный праздник — Крещение. Тысячи людей пойдут в храмы на праздничные богослужения, а после них стойкие купаться в проруби. Морж с 35-летним Читать далее

Социум

Глобальное подорожание: инфляция Черниговщины «идет в ногу» с общеукраинскими показателями

despravda | 16.01.2017

По расчетам Госкомстата, показатель уровня инфляции в декабре 2016 как в области, так и в Украине составил 100,9%; за 2016 в области — 112,8%, в Украине — 112,4%. Читать далее

Социум

Живая история: в Седневе представляют киносюжеты

despravda | 16.01.2017

Работники Киевского государственного кинофотофоноархива создали и выложили на интернет-сайте архива электронные версии шесть изданий «Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов, документальных фильмов, кино- и телесюжетов». Представлены и некоторые киносюжеты о Читать далее

Социум

Вскоре черниговцы смогут быстро узаконить отношения

despravda | 16.01.2017

На днях Правительство одобрило распоряжение КабминуУкраины «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 №502», расширяющий перечень городов Украины, где вводится реализация Читать далее

Здоровье

Как уберечься от переохлаждения при плюсовой температуре и в морозы

despravda | 16.01.2017

В связи со снижением суточной температуры Минздрав Украины обращается к населению с просьбой соблюдать советы медиков, как избежать вредного воздействия низких температур на организм. Пострадать от переохлаждения можно Читать далее

Социум

Предприниматели раздражены из-за ликвидации черниговской районной налоговой

despravda | 16.01.2017

Предприниматели из района растеряны и раздражены. С тех пор районную налоговую ликвидировали, их перевели в город. Однако в черниговской инспекции они не могут получить необходимую информацию. Людей пугают Читать далее