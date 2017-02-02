Водоем в 11 гектаров вернули государству Решением апелляционного суда области от 26.01.2017 с незаконного пользования

Неудачный обмен: 76-летняя женщина потеряла 63 тысячи

На Черниговщине ухудшится погода

В Нежине святой отец, волонтеры и АТОшники поддержали флэшмоб «22 Pushup Challenge»

Последнее

Новости

Водоем в 11 гектаров вернули государству

despravda | 02.02.2017

Решением апелляционного суда области от 26.01.2017 с незаконного пользования частного лица государству возвращено 11 га земель водного фонда с расположенным на них прудом в Талалаевском районе, предоставленные для Читать далее

Социум

На Черниговщине снижаются цены на лекарства

despravda | 02.02.2017

Начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Он продлится до апреля 2017 года, когда стартует программа возмещения стоимости лекарств. Читать далее

Экономика

Черниговские аудиторы предотвратили лишним затратам на 112 млн

despravda | 02.02.2017

В течение 2016 специалисты Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Черниговской области по результатам анализа информации процедур закупок за государственные средства (без выхода на объект контроля путем запроса документов) Читать далее

Новости

В Нежине святой отец, волонтеры и АТОшники поддержали флэшмоб «22 Pushup Challenge»

despravda | 02.02.2017

Сегодня, 2 февраля, участники АТО из Нежина приняли участие во всеукраинском флешмобе 22 Pushup Challenge. Участники акции выполнили 22 отжима во дворе Всехсвятской церкви. Также присоединились к акции Читать далее

Новости

Тысяча черниговцев будет отжиматься возле Екатерининской церкви

despravda | 02.02.2017

В Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб «22PushupChallenge». Распоряжение по организации проведения этого мероприятия подписал Черниговский городской голова. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Читать далее

Новости

Чиновничья «импотенция»: ничейный лес нещадно рубят в Моргуличах

despravda | 02.02.2017

Уже несколько лет близ села Моргуличи Черниговского района незаконные «лесорубы» уничтожают гектара ценных пород леса. Несколько раз правоохранители и экологи задерживали бригады охотников на лес. Оказывается, эта территория Читать далее