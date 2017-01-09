Лохотрон — «тариф новогодний»: чернигова отдала незнакомым 50 тысяч В Черниговский отдел полиции обратилась жительница областного центра 1939

В Чернигове открылась выставка работ талантливых северян

На Черниговщине обобрали магазин на 15 000

Рождественские «сюрпризы» на дорогах Черниговщины: «каток» и аварии

Последнее

Новости

Лохотрон — «тариф новогодний»: чернигова отдала незнакомым 50 тысяч

despravda | 09.01.2017

В Черниговский отдел полиции обратилась жительница областного центра 1939 года. Она заявила, что стала жертвой аферистов. Женщина поверила неизвестным лицам, которые сообщили ей о том, что ее внук Читать далее

Новости

В Чернигове открылась выставка работ талантливых северян

despravda | 09.01.2017

Со своими творческими работами в Чернигове в выставочном зале литературно-мемориальному музею-заповеднику Коцюбинского по случаю 25-летия отдела декоративно-прикладного искусства отчитались студенты-выпускники и преподаватели Нежинского училища культуры и искусств им. Читать далее

Новости

На Черниговщине обобрали магазин на 15 000

despravda | 09.01.2017

В Сосницкий отдел полиции обратилась председатель Спасского потребительского общества. Она сообщила, что неустановленные лица путем срыва навесного замка на дверях подсобного помещения котельной проникли в торговый зал магазина Читать далее

Социум

Осторожно за рулем: правила вождения автомобиля в зимний период

despravda | 06.01.2017

Метеорологи прогнозируют на Рождественские праздники в Украине сильные морозы, снегопады и метели — будьте осторожны за рулем! По информации Гидрометцентра, в Украине ожидается сильное резкое похолодание, снегопады, на Читать далее

Новости

Рождественские «сюрпризы» на дорогах Черниговщины: «каток» и аварии

despravda | 06.01.2017

За первые 6 дней нового года на дорогах области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 17 получили телесные повреждения. Правоохранители утверждают, что одна из Читать далее

Новости

На Черниговщине обокрали газонаполнительный пункт

despravda | 06.01.2017

В Носовский отдел полиции 4 января обратилась жительница г. Носовка, мастер газонаполнительного пункта ООО «Харкиврегионгаз» Прилуцкого участки Носовского АГЗП. Она сообщила о том, что в ночь на 4 Читать далее

Новости

На Черниговщине безработные расчищают свалки и сажают деревья

despravda | 06.01.2017

В прошлом году на Черниговщине в общественных и других работ временного характера были привлечены почти 8000 безработных. По словам директора областного центра занятости Лидии Падалки, подавляющее большинство безработных Читать далее

Новости

Из-за морозов в Чернигове изменили программу Фестиваля вертепов

despravda | 06.01.2017

7 января 2017 в Чернигове состоится Фестиваль вертепов «Колядует вся семья». Правда, из-за существенного похолодания до праздничной программы внесли изменения. Черниговский городской совет обнародовал новую программу мероприятий: 15.00-15.30 Читать далее

Новости

На Черниговщине задержали злоумышленника, который воровал дубы

despravda | 06.01.2017

Группа реагирования патрульной полиции доставила в Черниговского районного отделения полиции автомобиль «Форд Транзит» с ворованными дубами. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 5 января в Читать далее

Новости

В Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки

despravda | 06.01.2017

11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки. Мероприятие организовано для детей, требующих особого социального внимания и поддержки: детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, Читать далее