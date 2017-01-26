В Носовке обокрали 32-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кража произошла в период времени с 22:00 по 23:00 18 января. Об этом сообщил собственный источник. Неизвестный путем подбора Читать далее
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