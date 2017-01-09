В Черниговский отдел полиции обратилась жительница областного центра 1939 года. Она заявила, что стала жертвой аферистов. Женщина поверила неизвестным лицам, которые сообщили ей о том, что ее внук Читать далее
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