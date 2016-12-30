Воспитанники прилуцкой колонии на «ты» с компьютером В Прилуцкой колонии, как и в обычных учебных заведениях,

Ограбление года: в Чернигове украли норковые шубы на миллион

Черниговский городской совет раздает атошникам земли для дачного строительства

Хрустицький возглавит муниципальную полицию Чернигова

Последнее

Новости

Ограбление года: в Чернигове украли норковые шубы на миллион

despravda | 30.12.2016

Ночью воры открыли двери магазина «Ferrizo», торгующей элитным верхней одеждой. Из магазина похитили норковые шубы и кожаные дубленки иностранного производства. Об этом стало известно из собственных источников. Сумма Читать далее

Новости

Черниговский городской совет раздает атошникам земли для дачного строительства

despravda | 30.12.2016

Совет ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете обращается к участникам АТО, жителей города, желающих получить земельный участок для Читать далее

Новости

Хрустицький возглавит муниципальную полицию Чернигова

despravda | 30.12.2016

В Черниговском городском совете завершился экзамен для кандидатов на должность начальника коммунального предприятия «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета, который стартовал сегодня в 10:00 утра. Напомним, письменные заявления на Читать далее

Социум

Красивые новогодние смс поздравления с Новым 2017 годом Петуха

despravda | 30.12.2016

В Новый Год звезда удачи Пусть подарит вам мечту. Сделает пусть вас богаче, Даст вам счастье, доброту! Мерцание гирлянд, веселый серпантин, И запах новогодних, особых мандарин Подарит Новый Читать далее

Социум

За загрязнение природы животными предлагают штрафовать их хозяев

despravda | 30.12.2016

Граждан, должностных лиц и предпринимателей предлагается штрафовать за «значительное загрязнение окружающей среды» их животными. Правила будут действовать не только для кошек и собак, но и для других любимцев. Читать далее

Новости

В новогоднюю ночь жители Украины смогут увидеть комету

despravda | 30.12.2016

К фейерверкам, которые будут украшать ночное небо в новогоднюю ночь, добавится еще одно невероятное зрелище — комета. Ее смогут увидеть жители северного полушария, в частности Украины. Об этом Читать далее

Новости

24 месяца зарешеченной жизни за ранение правоохранителя

despravda | 30.12.2016

Приговором Деснянского районного суда. Чернигова от 09.07.2015 г.. За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, местного жителя приговорен к 2 годам лишения свободы с Читать далее