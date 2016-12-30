В Прилуцкой колонии, как и в обычных учебных заведениях, изучают информатику. Более того — дети с удовольствием работают на этих уроках, открывая для себя новые знания, которые в Читать далее
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