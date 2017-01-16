Самой молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец прочат Нобелевскую премию. О ней пишут известные научные журналы Читать далее
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