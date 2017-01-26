Киевлянин обчистил дом жителя Носовки: взял бензопилу и паспорт В Носовке обокрали 32-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что

В Нежине почтили память воина Тахира

В Чернигове полицейского укусили за ягодицу

На Черниговщине остановили автомобиль с «чужими» номерными знаками

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Новости

Киевлянин обчистил дом жителя Носовки: взял бензопилу и паспорт

despravda | 26.01.2017

В Носовке обокрали 32-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кража произошла в период времени с 22:00 по 23:00 18 января. Об этом сообщил собственный источник. Неизвестный путем подбора Читать далее

Социум

В Чернигове будут снимать фильм о киборгах и Донецком аэропорте

despravda | 26.01.2017

Украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев собирается снимать на Черниговщине фильм «Киборги». По замыслу, это будет полнометражная художественная картина о Донецком аэропорте и борьбу за него. Читать далее

Новости

В Чернигове полицейского укусили за ягодицу

despravda | 26.01.2017

Недавно в травмпункт Черниговской городской больницы № 2 обратился 23-летний сотрудник патрульной полиции. Врачи диагностировали у бедняги укус правого бедра. Такую травму полицейский получил, выполняя служебные обязанности. А Читать далее

Новости

На Черниговщине остановили автомобиль с «чужими» номерными знаками

despravda | 26.01.2017

На днях в ходе отработки города Прилуки инспекторы полиции остановили автомобиль «Toyota Carina» под управлением 46-летнего водителя, местного жителя. Об этом сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП Читать далее

Новости

Всеукраинский Викимарафон в библиотеке Короленко

despravda | 26.01.2017

Всеукраинский Викимарафон пройдет 28-30 января в Черниговской областной универсальной научной библиотеке им. В. Короленко. Об этом сообщили представители Черниговской ОУНБ им. В. Короленко. Марафон состоится по случаю 13-летия Читать далее

Социум

Черниговские пограничники дружат с белорусами и не общаются с русскими

despravda | 25.01.2017

На российско-украинской границе неспокойно. Россияне шпионят за черниговскими пограничниками. Спецслужбы пытаются вербовать жителей приграничных сел. Об этом на брифинге сообщил руководство черниговского пограничного отряда. Поэтому с русскими никаких Читать далее

Социум

Первые пограничники Черниговщины

despravda | 25.01.2017

Черниговщина была пограничной территорией, начиная со второй половине ХIV века, когда по этим землям начал проходить границу Московии с Польско-Литовским государством. После 60-х лет ХИV века граница существовала Читать далее