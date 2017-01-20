В Прилуках повесился 65-летний мужчина В Прилуцкий отдел полиции 18 января поступило сообщение 65-летнего

На Черниговщине мужчина отравился угарным газом

В свободном плавании: объединенные общины стремятся предоставлять качественные социальные услуги

Полицейские Чернигова отказываются проходить переаттестацию из-за коррупции

Последнее

Новости

В Прилуках повесился 65-летний мужчина

despravda | 20.01.2017

В Прилуцкий отдел полиции 18 января поступило сообщение 65-летнего жителя города Прилуки о том, что по улице Гимназическая в собственной квартире покончил жизнь самоубийством через повешение 64-летний сосед. Читать далее

Социум

Чернигов попал в десятку самых комфортных городов Украины

despravda | 20.01.2017

Портал свободных продаж OLX обнародовал рейтинг качества и комфорта жизни в украинских городах. OLX попросил больше чем 33 000 своих пользователей из разных уголков страны оценить города Украины Читать далее

Новости

На Черниговщине мужчина отравился угарным газом

despravda | 20.01.2017

В Новгород-Северский отдел полиции 19 января обратилась 31-летняя жительница села Бирино Новгород-Северского района, фельдшер, которая сообщила о том, что по месту проживанием обнаружила труп 51-летнего жителя села Бирино. Читать далее

Новости

В свободном плавании: объединенные общины стремятся предоставлять качественные социальные услуги

despravda | 20.01.2017

11 вновь объединенных общин начали самостоятельную жизнь после выборов и настраивают работу всех сфер деятельности на своей территории. Мало больше всего внимания заслуживает социальная защита населения, образование и Читать далее

Новости

Полицейские Чернигова отказываются проходить переаттестацию из-за коррупции

despravda | 20.01.2017

Дмитрий Коваленко пришел на переаттестацию в Главное управление полиции в области. Однако он решил отказаться от прохождения службы в рядах правоохранителей, о чем написал соответствующее заявление в главке. Читать далее

Социум

Рукопашный бой — главный критерий отбора для муниципальных полицейских

despravda | 20.01.2017

Пять тысяч заработной платы сегодня предлагают потенциальным кандидатам на должность муниципальных полицейских. На исполкоме утвердили программу развития этого коммунального предприятия. Напомним, муниципальную полицию возглавит Виталий Хрустицький. Она должна Читать далее

Социум

День Соборности Украины: новые звания и почетные грамоты

despravda | 20.01.2017

В Черниговской областной филармонии отметили День воссоединения Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики. В зале — аншлаг. Половину зала заняли срочники государственной спецслужбы транспорта и лицеисты Читать далее

Новости

В Соснице наконец откроют хоккейную площадку

despravda | 20.01.2017

22 января 2017 в 12 часов жители Сосницы и района соберутся на торжественное открытие хоккейного площадке, который построили на территории центрального стадиона. Организаторы мероприятия обещают концертную программу, товарищеский Читать далее

Спорт

На Черниговщине состоялись лыжные гонки

despravda | 20.01.2017

Недавно на областной базе СДЮШОР по лыжному спорту состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды общеобразовательных школ Черниговского района. В общекомандном зачете среди общеобразовательных школ Читать далее