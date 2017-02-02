Решением апелляционного суда области от 26.01.2017 с незаконного пользования частного лица государству возвращено 11 га земель водного фонда с расположенным на них прудом в Талалаевском районе, предоставленные для Читать далее
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