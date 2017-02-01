Голодная и холодная смерть на свалке: нелюди избавились от щенков За Черниговом, неподалеку от свалки на Масанах, в картонной

Меблированная новая квартира для семейного врача, который приедет работать в Городище

Щедрый вечер в «Новых Яриловичах»: магазин с патронами, сгущенное молоко и сигареты

Украинец хотел вывезти в Россию авиационный прибор

Последнее

Социум

Для незрячих школьников разрабатывают специальную программу ВНО

despravda | 01.02.2017

Министерство образования и науки адаптирует программы внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения. Об этом сообщает сайт ведомства. Сейчас Читать далее

Новости

Голодная и холодная смерть на свалке: нелюди избавились от щенков

despravda | 01.02.2017

За Черниговом, неподалеку от свалки на Масанах, в картонной коробке, неизвестные выбросили 15 щенков. Нашли животных сегодня утром черниговцы Сергей и Антонина Мовляны. Чтобы уберечь животных от неминуемой Читать далее

Новости

Меблированная новая квартира для семейного врача, который приедет работать в Городище

despravda | 01.02.2017

В селе Городище, что на Бахмаччине, в конца 2017 года году сдадут в эксплуатацию новое помещение для сельской врачебной амбулатории. Сейчас здесь идет реконструкция здания под медицинский центр. Читать далее

Социум

В Чернигове есть дом с дурной славой

despravda | 01.02.2017

Здание, где сейчас располагается офис главного санитарного врача, обладает очень таинственную историю. Эту важную сооружение было возведено в 1880-х по заказу Исаака Маркельса — владельца крупнейшей в городе Читать далее

Новости

Щедрый вечер в «Новых Яриловичах»: магазин с патронами, сгущенное молоко и сигареты

despravda | 01.02.2017

К вечеру 31 января при оформлении на выезд из Украины легкового автомобиля «Форд» на пассажира, 41-летнего гражданина Украины, сработала служебная собака. При проверке пограничный наряд совместно с инспектором Читать далее

Новости

Украинец хотел вывезти в Россию авиационный прибор

despravda | 01.02.2017

На Черниговщине сотрудниками СБУ пресечена попытка незаконной переправки в РФ авиационного прибора, используемого в военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБ Украины в Черниговской области. Автомобиль, Читать далее

Спорт

В Ичне состоялся Международный турнир по боксу

despravda | 01.02.2017

Недавно в Ичне на базе спортивного клуба «Берег» состоялся Открытый международный матч-встреча по боксу среди женщин-молодежи, юниоров и молодежи-мужчин. Участниками мероприятия выступили команды-представители Украины, Республики Беларусь и Республики Читать далее

Социум

На Черниговщине состоялся стрелковый турнир

despravda | 01.02.2017

3 февраля проходят вторую годовщину гибели в зоне АТО подполковника Вооруженных Сил Украины Игоря Снежка с Куликовки. В память земляка-героя в районе устроили стрелковый турнир. Идея мероприятия принадлежит Читать далее

Новости

Родила и бросила: в Менском зоопарке львица отказалась от детеныша

despravda | 01.02.2017

На прошлой неделе львица Маркиза, которая живет в Менском зоопарке, родила львенка — девочку, впрочем, сразу отказалась от своего ребенка. «Это уже не первый львица Маркиза отказывается от Читать далее

Социум

Черниговцы вскоре не смогут купить украинский коньяк и шампанское

despravda | 01.02.2017

В связи с вступлением Украины в зону свободной торговли с ЕС нашим производителям могут запретить называть продукцию «шампанское» и «коньяк». Этого требует Франция, потому что эти названия указывают, Читать далее