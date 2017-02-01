Министерство образования и науки адаптирует программы внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения. Об этом сообщает сайт ведомства. Сейчас Читать далее
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