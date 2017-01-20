В Прилуцкий отдел полиции 18 января поступило сообщение 65-летнего жителя города Прилуки о том, что по улице Гимназическая в собственной квартире покончил жизнь самоубийством через повешение 64-летний сосед. Читать далее
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