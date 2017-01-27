На сегодня в Черниговской области отсутствуют вспышки АЧС, эпизоотическая ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации. В прошлом году зарегистрировано 2 Читать далее
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